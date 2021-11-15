Samsung назвала смартфоны, которые обновит до Android 12 в ближайшие дни

Как утверждает Samsung, обновление в ближайшие дни станет доступно на смартфонах серии Galaxy S21, включая Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Новая One UI 4 позволит лучше настраивать смартфон. Можно будет изменить внешний вид всех элементов интерфейса, кроме того появятся обновлённые виджеты. Помимо этого, прошивка упростит изменение настроек приватности, таких как предупреждения о попытках приложений получить доступ к камере или микрофону.

Как пишет Samsung, обновление One UI 4 будет доступно на указанных смартфонах с ноября и вскоре после этого появится на устройствах Galaxy S и Galaxy Note предыдущих поколений, а также на Galaxy A, складывающихся смартфонах и планшетах.