Samsung назвала смартфоны, которые обновит до Android 12 в ближайшие дни

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Samsung назвала смартфоны, которые обновит до Android 12 в ближайшие дниВ России
Компания Samsung объявила об официальном выходе обновления прошивки One UI 4 на базе Android 12. Были перечислены модели смартфонов, которые обновятся уже совсем скоро.
Как утверждает Samsung, обновление в ближайшие дни станет доступно на смартфонах серии Galaxy S21, включая Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.
Новая One UI 4 позволит лучше настраивать смартфон. Можно будет изменить внешний вид всех элементов интерфейса, кроме того появятся обновлённые виджеты. Помимо этого, прошивка упростит изменение настроек приватности, таких как предупреждения о попытках приложений получить доступ к камере или микрофону.
Как пишет Samsung, обновление One UI 4 будет доступно на указанных смартфонах с ноября и вскоре после этого появится на устройствах Galaxy S и Galaxy Note предыдущих поколений, а также на Galaxy A, складывающихся смартфонах и планшетах.
Источник: Samsung