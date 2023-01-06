Samsung не будет использовать свой самый продвинутый дисплей в линейке Galaxy S23

Известный инсайдер Ice Universe подтвердил в своём твите , что пиковой яркости не будет в Galaxy S23 Ultra (или в других моделях Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus). Согласно текущей информации, все три смартфона S23 будут иметь одинаковый пиковый уровень яркости 1750 нит.

Таким образом, Apple превосходит Samsung в области дисплеев. Так, в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max установлен экран с пиковым уровнем яркости 2000 нит.