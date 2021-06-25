Samsung не будет продавать новый «антикризисный флагман» Galaxy S21 FE у себя на родине

Источник пишет, что «антикризисный флагман» Galaxy S21 FE будет продаваться только в Европе и США. То есть Samsung не выпустит смартфон даже на своей родине. О России тоже речи не идёт.

Основной причиной задержки называют дефицит чипов Snapdragon 888. Из-за ситуации на рынке полупроводников, даже октябрьский запуск не гарантирован. Кроме того, может быть снижен объём поставок Galaxy S21 FE для США и Европы.

Напомним, от новинки ждут 6,5-дюймовый Super AMOLED Infinity-O дисплей с частотой обновления 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти, тройную камеру с датчиками 12 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой 25-Вт зарядки.