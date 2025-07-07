Причиной отказа стали «проблемы с производством у Samsung». Сообщается, что выход годных чипов Exynos 2600 — собственного решения Samsung — составляет всего около 50%, тогда как для массового производства нужно минимум 70%. Qualcomm, похоже, решила не рисковать, особенно учитывая прошлые проблемы с перегревом и низкой энергоэффективностью Snapdragon 888, также произведённого Samsung.

Теперь все версии Snapdragon 8 Elite 2, включая ту, что установят в Galaxy S26 Ultra, будут производиться исключительно на 3-нм техпроцессе тайваньской TSMC.