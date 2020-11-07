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Samsung не будет ставить новую камеру в грядущий флагманский Galaxy S21
Там будет слегка улучшенная версия старой
В январе Samsung должна представить флагманский смартфон Galaxy S21 Ultra. Инсайдер сообщил, что компания не будет ставить новую камеру в аппарат. Там будет слегка улучшенная версия камеры из Galaxy S20 Ultra.
Устройство получит сенсор на 108 Мп. По информации инсайдера Ice Universe, это будет ISOCELL HM3 — немного улучшенная версия ISOCELL Bright HM1, который был в S20 Ultra. Датчик сможет похвастаться выросшей на 12% светочувствительностью. Размер пикселя тут по-прежнему 0,8 мкм.
Кроме того, у камеры не будет ToF датчика, но зато появится лазерный фокус. Звучит как ухудшение, но на самом деле такое же решение мы уже видели в другом более свежем флагмане Samsung Galaxy Note20 Ultra.