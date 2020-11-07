Samsung не будет ставить новую камеру в грядущий флагманский Galaxy S21

Устройство получит сенсор на 108 Мп. По информации инсайдера Ice Universe, это будет ISOCELL HM3 — немного улучшенная версия ISOCELL Bright HM1, который был в S20 Ultra. Датчик сможет похвастаться выросшей на 12% светочувствительностью. Размер пикселя тут по-прежнему 0,8 мкм.

Кроме того, у камеры не будет ToF датчика, но зато появится лазерный фокус. Звучит как ухудшение, но на самом деле такое же решение мы уже видели в другом более свежем флагмане Samsung Galaxy Note20 Ultra.