Samsung не избавится от вырезов в дисплее даже в Galaxy S30

Сообщается, что модели линейки Galaxy S30 будут по-прежнему иметь вырез в экране под фронтальную камеру. Никакой подэкранной камеры, вопреки надеждам, не будет. Похоже, что Samsung пока не хочет рисковать и использовать в своих дорогих флагманских смартфонах незрелую технологию.

Зато в Galaxy Z Fold3 подэкранная камера вполне может быть установлена. Что касается Galaxy S30, то здесь вырез в экране будет расположен посередине. Также источник пишет, что основная камера смартфона будет 100-Мп. Впрочем, надо понимать, что это слишком ранние слухи, и к ним стоит отнестись с долей скепсиса.