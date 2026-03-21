Samsung не оставила идею смартфона-«трикладушки»: слухи о Galaxy Z TriFold 2

Опубликовано 21 марта 2026, 14:041 мин.
Samsung не оставила идею смартфона-«трикладушки»: слухи о Galaxy Z TriFold 2И смартфоне с выдвижным экраном
Samsung Galaxy Z TriFold — первый складывающийся втрое смартфон компании «продержался» недолго. Спустя три месяца продажи в Южной Корее сворачиваются, а в США и других странах устройство исчезнет, как только закончатся остатки, пишут СМИ. Однако, по данным инсайдеров, работа над следующим поколением уже идёт.
Galaxy Z TriFold 2, как ожидается, получит улучшенный механизм сгиба. Это позволит сделать аппарат заметно тоньше и легче. Выход новинки возможен к середине 2027 года.
Параллельно Samsung тестирует устройство с выдвижным OLED-экраном. Эта версия, по слухам, будет раскладываться вручную, без использования моторов. В развёрнутом виде диагональ экрана может достигать 7 дюймов.
Оба проекта пока находятся на ранней стадии, и о массовом выпуске говорить рано.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный