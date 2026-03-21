Samsung не оставила идею смартфона-«трикладушки»: слухи о Galaxy Z TriFold 2

Galaxy Z TriFold 2, как ожидается, получит улучшенный механизм сгиба. Это позволит сделать аппарат заметно тоньше и легче. Выход новинки возможен к середине 2027 года.

Параллельно Samsung тестирует устройство с выдвижным OLED-экраном. Эта версия, по слухам, будет раскладываться вручную, без использования моторов. В развёрнутом виде диагональ экрана может достигать 7 дюймов.

Оба проекта пока находятся на ранней стадии, и о массовом выпуске говорить рано.