Samsung не представит один из смартфонов на августовской презентации

Согласно информации LetsGoDigital, Galaxy S21 FE не покажут на мероприятии Unpacked в августе. Информатор видел официальный документ от Samsung, который подтверждает это.

Эта информация повторяет июньские слухи. Похоже, что ждать новый Galaxy S21 FE не стоит раньше октября.

По ранним сведениям, Samsung Galaxy S21 FE получит 6,4-дюймовый FullHD+ Super AMOLED экран частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 888 или Exynos 2100. Устройство выйдет в сером, белом, фиолетовом и зелёном цветах.