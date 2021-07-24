Samsung не представит один из смартфонов на августовской презентации

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Samsung не представит один из смартфонов на августовской презентацииА многие ждали
Скоро Samsung проведёт крупное мероприятие Unpacked, где представит несколько новых смартфонов, наушники и умные часы. Ожидалось, что на презентации дебютирует более дешёвый вариант флагмана S21 — Galaxy S21 FE. Но, как пишет источник, этого не случится.
Согласно информации LetsGoDigital, Galaxy S21 FE не покажут на мероприятии Unpacked в августе. Информатор видел официальный документ от Samsung, который подтверждает это.
Эта информация повторяет июньские слухи. Похоже, что ждать новый Galaxy S21 FE не стоит раньше октября.
По ранним сведениям, Samsung Galaxy S21 FE получит 6,4-дюймовый FullHD+ Super AMOLED экран частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 888 или Exynos 2100. Устройство выйдет в сером, белом, фиолетовом и зелёном цветах.