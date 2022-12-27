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13:54, 27 декабря 2022
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Samsung не смогла в 2022 году продать столько Galaxy S22, сколько хотела

Компания может растерять позиции

Ожидалось, что серия Galaxy S22 укрепит позиции Samsung как ведущего производителя, но продажи не достигли своей цели.

Samsung не смогла в 2022 году продать столько Galaxy S22, сколько хотела

Фото: Unsplash

Южнокорейские СМИ и аналитики отмечают, что Samsung может потерять свой имидж бренда премиум-класса за рубежом, поскольку самой продаваемой моделью был дешёвый Galaxy A12, а продажи складных устройства в США не оправдали ожиданий.

Аналитики говорят, что Galaxy S22 не сможет достичь заявленной цели в 30 млн продаж. Выручка упала на 4%, хоть доля продаж смартфонов снизилась незначительно — всего на 0,2%. Сообщается, что Samsung увеличила среднюю цену продажи своих устройств всего на 2%, а Apple — на 7%.

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