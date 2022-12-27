Samsung не смогла в 2022 году продать столько Galaxy S22, сколько хотела

Южнокорейские СМИ и аналитики отмечают, что Samsung может потерять свой имидж бренда премиум-класса за рубежом, поскольку самой продаваемой моделью был дешёвый Galaxy A12, а продажи складных устройства в США не оправдали ожиданий.

Аналитики говорят, что Galaxy S22 не сможет достичь заявленной цели в 30 млн продаж. Выручка упала на 4%, хоть доля продаж смартфонов снизилась незначительно — всего на 0,2%. Сообщается, что Samsung увеличила среднюю цену продажи своих устройств всего на 2%, а Apple — на 7%.