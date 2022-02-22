Samsung не стала обновлять экран в новейших флагманах Galaxy S22 Ultra

Как сообщает источник, Galaxy S22 Ultra использует тот же OLED-дисплей M11. Однако компания максимально использовала его потенциал для достижения некоторых характеристик, например, пиковой яркости в 1750 нит. Модели S22 при этом довольствуется экраном M10.

На днях пользователи также пожаловались на то, что на экранах смартфонов Galaxy S22 Ultra отображается линия, проходящая от края до края. Эта проблема может быть связана с программным обеспечением. Похоже, она касается моделей на однокристальной системе Exynos 2200.