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Samsung не станет убирать зарядку из коробки с Galaxy S21 в Китае
Может быть, там с экологией всё хорошо?
На днях Samsung представила новые флагманские смартфоны Galaxy S21. На презентации стало известно, что устройства не будут поставляться с зарядкой в коробке. Тем не менее, нововведение коснулось не всех рынков.
Как пишет MySmartPrice, Samsung 18 января проведёт пресс-конференцию в Китае, на которой назовёт цены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra для страны. Согласно информации источников, в коробках со смартфонами для Китая будет сетевое зарядное устройство.
Журналисты предполагают, что компания на самом деле пока не может принять решение, включать ли адаптер питания в комплект поставки Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В Гонконге, например, базовый вариант смартфона поставляется с зарядкой, а старшие модели — без неё. Интересно, что Samsung своё решение убрать адаптер питания объяснила заботой о природе.