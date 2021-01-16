Samsung не станет убирать зарядку из коробки с Galaxy S21 в Китае

Как пишет MySmartPrice, Samsung 18 января проведёт пресс-конференцию в Китае, на которой назовёт цены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra для страны. Согласно информации источников, в коробках со смартфонами для Китая будет сетевое зарядное устройство.

Журналисты предполагают, что компания на самом деле пока не может принять решение, включать ли адаптер питания в комплект поставки Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В Гонконге, например, базовый вариант смартфона поставляется с зарядкой, а старшие модели — без неё. Интересно, что Samsung своё решение убрать адаптер питания объяснила заботой о природе.