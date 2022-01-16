Samsung не удалось поднять продажи смартфонов S21 несмотря на отсутствие Note 21

Сообщается, что в 2021 году продажи флагманских смартфонов Samsung не превысили показатели 2022 года. Отчёт указывает на тот факт, что стратегия Samsung, возможно, не увенчалась успехом. Пандемия COVID-19 могла сыграть свою роль в замедлении продаж, но могло быть и несколько других факторов. Решение не продавать Galaxy Note 21 могло быть рассчитанным риском.

В отчёте указывается, что низкий уровень продаж мог быть связан с производственными проблемами. Компания заявляет, что могла бы добиться более высоких продаж, если бы ее производственные мощности во Вьетнаме не столкнулись с рядом проблем. Остаётся лишь наблюдать за тем, как будут обстоять дела с новой линейкой Galaxy S22.