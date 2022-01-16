Samsung не удалось поднять продажи смартфонов S21 несмотря на отсутствие Note 21

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Samsung не удалось поднять продажи смартфонов S21 несмотря на отсутствие Note 21Интересно, что будет в 2022 году
В прошлом году Samsung не стала выпускать очередной смартфон линейки Galaxy Note. Возможно, компания хотела таким образом повысить продажи серии Galaxy S21. Однако отчёт из Южной Кореи говорит, что ей это не удалось.
Сообщается, что в 2021 году продажи флагманских смартфонов Samsung не превысили показатели 2022 года. Отчёт указывает на тот факт, что стратегия Samsung, возможно, не увенчалась успехом. Пандемия COVID-19 могла сыграть свою роль в замедлении продаж, но могло быть и несколько других факторов. Решение не продавать Galaxy Note 21 могло быть рассчитанным риском.
В отчёте указывается, что низкий уровень продаж мог быть связан с производственными проблемами. Компания заявляет, что могла бы добиться более высоких продаж, если бы ее производственные мощности во Вьетнаме не столкнулись с рядом проблем. Остаётся лишь наблюдать за тем, как будут обстоять дела с новой линейкой Galaxy S22.
Источник: Gizmochina