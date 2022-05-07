Samsung не в почёте: какие смартфоны китайцы покупают больше всего

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Samsung не в почёте: какие смартфоны китайцы покупают больше всегоУ них свои предпочтения
В прошлом году случилось слияние Oppo и OnePlus на китайском рынке: было официально объявлено, что серия OnePlus 9 будет работать с прошивкой ColorOS от Oppo. Похоже, что это начало приносить плоды: по крайней мере об этом говорит отчёт по китайскому рынку смартфонов в первом квартале 2022 года.
Данными поделилась компания Strategy Analytics. Сообщается, что китайский рынок смартфонов в целом сократился на 17% в годовом выражении из-за новых локдаунов в стране. В течение первого квартала 2022 года в Китае было отгружено 71,9 миллиона единиц смартфонов, и на рынке в основном доминировали пять самых известных брендов: Oppo (включая OnePlus), Honor, Vivo, Apple и Xiaomi. Они охватили 87% рынка.
Oppo, с помощью своего родственного бренда OnePlus смог занять первое место с 13,6 миллионами отгрузок (18,9% рынка). Ниже можно увидеть подробную инфографику: