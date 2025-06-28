Обновление устраняет 36 уязвимостей, найденных компанией Google, и включает 19 дополнительных исправлений безопасности от Samsung. Пока обновление распространяется в США, но в Европе июньский патч уже доступен для моделей Galaxy Z Flip 5, Fold 5 и XCover6 Pro. В некоторых азиатских странах, например в Малайзии, обновление получили владельцы Galaxy A52s.

Чтобы установить обновление, зайдите в настройки телефона, выберите раздел «Обновление ПО» и нажмите «Загрузить и установить». В ближайшее время обновление станет доступно для всех моделей.