Опубликовано 28 июня 2025, 20:151 мин.
Samsung не забыла про Galaxy S21 — вышло июньское обновление безопасностиДля других моделей тоже
Samsung начал выпускать июньское обновление безопасности 2025 года для смартфонов Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Кроме них, обновление получили также Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy A52s, версия S21 на процессоре Exynos и Galaxy XCover6 Pro.
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Обновление устраняет 36 уязвимостей, найденных компанией Google, и включает 19 дополнительных исправлений безопасности от Samsung. Пока обновление распространяется в США, но в Европе июньский патч уже доступен для моделей Galaxy Z Flip 5, Fold 5 и XCover6 Pro. В некоторых азиатских странах, например в Малайзии, обновление получили владельцы Galaxy A52s.
Чтобы установить обновление, зайдите в настройки телефона, выберите раздел «Обновление ПО» и нажмите «Загрузить и установить». В ближайшее время обновление станет доступно для всех моделей.