Samsung неожиданно обновила смартфон пятилетней давности

Galaxy S8 и Galaxy S8+ получают новую прошивку версии G95xFXXUCDUK1. В ближайшие несколько дней обновление появится на разных рынках. Оно содержит исправление безопасности от ноября 2021 года, которое устраняет десятки уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью.

Samsung выпустила Galaxy S8 и Galaxy S8+ в начале 2017 года с предустановленным Android 7.0 Nougat. Устройства получили обновление до Android 8.0 в 2018 году и обновление One UI на базе Android 9 Pie в 2019 году.