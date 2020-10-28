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Сегодня 19:26
Samsung неожиданно обновила смартфоны почти пятилетней давности
Galaxy S7
Несмотря на то, что официально Samsung уже не поддерживает модель Galaxy S7, компания неожиданно выпустила для смартфона сентябрьский патч безопасности.
Смартфоны Samsung Galaxy S7 были анонсированы в феврале 2016 года. Обновление пока пришло только на канадские и британские модели. Апдейт весит 70 МБ. Galaxy S7 получил сборку под номером G930W8VLS8CTI1, а S7 Edge — G935W8VLS8CTI1.
Новое обновление повысило стабильность работы смартфонов, починило некоторые баги и оптимизировало производительность. Скоро апдейт развернут и в остальных регионах мира.
Смартфон Galaxy S7 имеет 5,1-дюймовый экран, одну основную камеру на 12 Мп и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Он вышел под управлением системы Android 6.0.