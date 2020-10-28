Samsung неожиданно обновила смартфоны почти пятилетней давности

Смартфоны Samsung Galaxy S7 были анонсированы в феврале 2016 года. Обновление пока пришло только на канадские и британские модели. Апдейт весит 70 МБ. Galaxy S7 получил сборку под номером G930W8VLS8CTI1, а S7 Edge — G935W8VLS8CTI1.

Новое обновление повысило стабильность работы смартфонов, починило некоторые баги и оптимизировало производительность. Скоро апдейт развернут и в остальных регионах мира.

Смартфон Galaxy S7 имеет 5,1-дюймовый экран, одну основную камеру на 12 Мп и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Он вышел под управлением системы Android 6.0.