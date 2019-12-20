Samsung неприятно удивила стоимостью улучшенного смартфона с гибким экраном

Смартфон начали продавать в Китае. Продолжение Galaxy Fold представлено двумя версиями — Standard и Extreme. Цена первой равна $2855, а второй — $4280. Это намного больше, чем стоимость первого Galaxy Fold.

Стоит отметить, что Samsung W20 предназначен только для китайского рынка. Аппарат имеет поддержку 5G, работает на процессоре Snapdragon 855 Plus, имеет 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Диагональ гибкого экрана устройства равна 7,3 дюйма. Поддерживает аппарат аккумулятор ёмкостью 4235 мАч.