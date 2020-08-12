Samsung объединилась с ARM и AMD для создания лучшего процессора для Android-смартфонов

Об этом пишет издание Business Korea. Журналисты сообщают, что в процессоре Exynos не будет кастомных ядер разработки Samsung. Для чипсета 2021 года южнокорейская компания заказала у ARM модифицированную версию ядер Cortex-X Custom. Ранее ARM рассказывала, что Cortex-X1 обеспечит прирост производительности до 30% по сравнению с Cortex-A77.

За графическую часть в чипсете будет отвечать AMD. Пока неясно, какую архитектуру компания будет использовать для процессора Exynos.

По всему видимому, новый чип получит название Exynos 1000. Его предшественник Exynos 990 в своё время получил немало критики.