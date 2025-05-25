Samsung обновила график выхода One UI 7

По информации с сайта Samsung Germany, большинство смартфонов и планшетов, которые ещё не получили One UI 7, получат его в июне. Однако два устройства — Galaxy Tab A9 и Galaxy A05s — обновятся только в июле.

Хотя обновление распространяется не так быстро, как хотелось бы, компания постепенно закрывает «хвосты». Если вы до сих пор ждёте One UI 7, есть шанс, что оно придёт уже в ближайшие недели.

Интересно, что параллельно уже появляются первые уведомления о бета-версии One UI 8 — некоторые пользователи уже начали получать приглашения на тестирование.