Samsung обновила график выхода One UI 7

Опубликовано 25 мая 2025, 06:001 мин.
Samsung обновила график выхода One UI 7Большинство устройств получат обновление до июля
Samsung продолжает распространять обновление One UI 7. Так, появился обновлённый график, когда ждать прошивку на оставшиеся устройства.
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По информации с сайта Samsung Germany, большинство смартфонов и планшетов, которые ещё не получили One UI 7, получат его в июне. Однако два устройства — Galaxy Tab A9 и Galaxy A05s — обновятся только в июле.
Хотя обновление распространяется не так быстро, как хотелось бы, компания постепенно закрывает «хвосты». Если вы до сих пор ждёте One UI 7, есть шанс, что оно придёт уже в ближайшие недели.
Интересно, что параллельно уже появляются первые уведомления о бета-версии One UI 8 — некоторые пользователи уже начали получать приглашения на тестирование.