Samsung обновила систему на смартфонах Galaxy 5,5-летней давности

На днях Samsung начала развёртывать обновление прошивки для моделей серии Galaxy S8. Официально указано, что в нём была улучшена стабильность GPS. Но размер патча составляет 420 МБ, чего много всего для одного улучшения. Вероятно, есть какие-то другие исправления, они не настолько важны, чтобы их упоминать.

Конечно, это просто патч, смартфоны всё ещё работают под управлением Android 9 с патчем безопасности от 1 апреля 2021 года. Тем не менее, это больше, чем мы ожидали от телефона, которому сейчас пять с половиной лет.