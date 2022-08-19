Samsung обновила систему на смартфонах Galaxy 5,5-летней давности

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Samsung обновила систему на смартфонах Galaxy 5,5-летней давностиПатч принёс улучшения
Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ вышли в начале 2017 года. Последнее обновление для них компания выпустила в мае 2021 года. Однако оказалось, что оно было вовсе не последнее.
На днях Samsung начала развёртывать обновление прошивки для моделей серии Galaxy S8. Официально указано, что в нём была улучшена стабильность GPS. Но размер патча составляет 420 МБ, чего много всего для одного улучшения. Вероятно, есть какие-то другие исправления, они не настолько важны, чтобы их упоминать.
Конечно, это просто патч, смартфоны всё ещё работают под управлением Android 9 с патчем безопасности от 1 апреля 2021 года. Тем не менее, это больше, чем мы ожидали от телефона, которому сейчас пять с половиной лет.