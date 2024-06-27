Samsung обогнала Apple по продажам смартфонов в родном для второй США

Успех Samsung объясняется экспертами разнообразием ассортимента, включающего флагманские модели Galaxy и более бюджетные варианты, такие как серия A. Такой ассортимент привлекает более широкий спектр потребителей. В отличие от корейцев, Apple предлагает в основном более дорогие модели, и только iPhone SE относится к сегменту до 500 долларов.

В то время как Apple сохраняет высокую рентабельность, стратегия Samsung, предлагающая привлекательные варианты по разным ценам, укрепила ее позиции на рынке. Предстоящая линейка iPhone 16, которая, по слухам, будет включать в себя функции искусственного интеллекта, может вновь изменить предпочтения потребителей.