Samsung обогнала Apple по продажам смартфонов в родном для второй США

Опубликовано 27 июня 2024, 15:32
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Samsung обогнала Apple по продажам смартфонов в родном для второй СШАКак так вышло
Неожиданный поворот событий: Samsung обошла Apple по продажам смартфонов на ее территории, заняв 38 % рынка за 12-месячный период (на март 2024 года). По данным CIRP, Apple вплотную приблизилась к ней с 33 % рынка.
Успех Samsung объясняется экспертами разнообразием ассортимента, включающего флагманские модели Galaxy и более бюджетные варианты, такие как серия A. Такой ассортимент привлекает более широкий спектр потребителей. В отличие от корейцев, Apple предлагает в основном более дорогие модели, и только iPhone SE относится к сегменту до 500 долларов.
В то время как Apple сохраняет высокую рентабельность, стратегия Samsung, предлагающая привлекательные варианты по разным ценам, укрепила ее позиции на рынке. Предстоящая линейка iPhone 16, которая, по слухам, будет включать в себя функции искусственного интеллекта, может вновь изменить предпочтения потребителей.