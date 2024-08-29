Samsung обвинила сторонние зарядки в отслаивании краски на Galaxy Z Fold 6

Опубликовано 29 августа 2024, 18:451 мин.
Samsung обвинила сторонние зарядки в отслаивании краски на Galaxy Z Fold 6Вызывая возмущение потребителей
Samsung Galaxy Z Fold 6 подвергся ранней критике не только за отсутствие значительных обновлений с прошлой серии, но и за неожиданную проблему: отслаивание краски. Пользователи, выложившие деньги за премиальный складной телефон, с ужасом лицезрели, что краска отслаивается вскоре после покупки. В ответ Samsung обвинила в этом не качество сборки, а зарядные устройства сторонних производителей.
Согласно официальному заявлению Samsung, проблема возникает из-за использования неофициальных зарядных устройств. Компания утверждает, что высокоскоростные, неправильно заземленные устройства сторонних производителей могут вызвать утечку электрического тока, что приводит к отслоению анодированного покрытия телефона.
Рекомендация Samsung? Придерживаться официальный решений Samsung или беспроводной зарядки Qi.
Этот совет вызвал недовольство потребителей, тем более что Samsung больше не поставляет зарядные устройства со многими своими смартфонами.