Samsung обвинила сторонние зарядки в отслаивании краски на Galaxy Z Fold 6

Вызывая возмущение потребителей

Samsung Galaxy Z Fold 6 подвергся ранней критике не только за отсутствие значительных обновлений с прошлой серии, но и за неожиданную проблему: отслаивание краски. Пользователи, выложившие деньги за премиальный складной телефон, с ужасом лицезрели, что краска отслаивается вскоре после покупки. В ответ Samsung обвинила в этом не качество сборки, а зарядные устройства сторонних производителей.