Samsung обвинили в мошенничестве из-за трескающихся камер смартфонов

В иске утверждается, что Samsung не соблюдает гарантии, совершает мошенничество и нарушает несколько законов о защите прав потребителей. Истцы — это владельцы Galaxy S20, пострадавшие от того, что стекло, покрывающее камеры смартфона, разбилось без видимых на то причин. Пользователи говорят, что Samsung отказалась покрыть проблему по гарантии, хотя знала о дефекте. Предполагается, что повреждения происходят из-за «увеличения давления» под стеклом.

Владельцам Galaxy S20 пришлось отдать сотни долларов за ремонт, после которого иногда стекло разбивалось снова. От Samsung требуют возмещения убытков.