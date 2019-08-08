Samsung объяснила, почему избавилась от разъёма для наушников в новых Galaxy Note10

По словам представителя Samsung, отказ от 3,5-миллиметрового разъёма в новых Galaxy Note позволил компании установить в них аккумуляторы большей ёмкости. Увеличить её удалось, внимание… на 100 мАч. Таким образом, компания добилась примерно 3-процентного увеличения ёмкости (учитывая показатели Galaxy Note10 и Note10 Plus — 3500 и 4300 мАч соответственно).

Также представитель Samsung заявил, что решение позволило улучшить тактильную обратную связь за счёт устранения полости в корпусе для гнезда. Но не стоит забывать, что в смартфоне всё ещё существует полость для стилуса S Pen.