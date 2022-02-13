Samsung объяснила, почему в 2022 году продаст больше своих дорогих смартфонов

Продажи смартфонов Samsung в прошлом году выросли на 7%, а наиболее значимый рост произошёл в сегменте флагманских аппаратов. Компания считает, что в 2022 году рост будет ещё сильнее.

Samsung уже стала активнее продвигать свои смартфоны высокого класса с большими экранами. Компания будет делать многое, чтобы увеличивать поставки, а в частности совершенствовать работу с партнёрами в торговле и транспортном секторе. В целом, Samsung ставит на то, что баланс спроса и предложения будет выровнен.

Представитель компании добавил, что с более полной линейкой продуктов Samsung надеется расширить свою долю в сегменте смартфонов высокого класса.