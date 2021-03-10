Samsung объявила дату анонса недорогих смартфонов Galaxy A52 и A72

Компания разместила на YouTube видео, в котором и объявляется дата проведения Unpacked. Так, согласно опубликованной информации, мероприятие состоится уже на следующей неделе, а именно 17 числа. В сети уверены, что именно в этот день компания официально представит свои новые смартфоны среднего уровня - Galaxy A52 и A72.

Посмотреть Galaxy Awesome Unpacked можно будет через неделю, в 18:00 по Москве, на официальном канале южнокорейской компании на платформе YouTube.

Модели Galaxy A52 приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 720G в LTE версии и Snapdragon 750G в 5G. Также ожидается, что смартфон оснастят 6,5-дюймовым SuperAMOLED экраном с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Аккумулятор устройства может быть рассчитан на 4500 мАч.