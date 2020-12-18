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Samsung объявила дату презентации процессора для смартфонов Galaxy S21
Exynos 2100
Samsung наконец объявила дату презентации процессора Exynos 2100 для смартфонов Galaxy S21. Мероприятие состоится 12 января 2021 года.
Об этом компания сообщила в Twitter-аккаунте Samsung Exynos. В надписи указано: «Полностью новый Exynos — скоро». Анонс процессора состоится всего за два дня до презентации самих смартфонов линейки Galaxy S21 — 14 января.
Стоит отметить, что Samsung официально не разглашала название процессора, но инсайдеры говорят, что он будет именоваться Exynos 2100. Скорее всего, платформа будет построена по 5-нм техпроцессу. Предыдущий процессор Exynos 990 был сделан по 7-нм нормам и имел проблему с троттлингом.
Скорее всего, Exynos 2100 будет иметь устройство ядер 1+3+4. В составе платформы ожидается Cortex-X и Cortex-A.