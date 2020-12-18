Samsung объявила дату презентации процессора для смартфонов Galaxy S21

Об этом компания сообщила в Twitter-аккаунте Samsung Exynos. В надписи указано: «Полностью новый Exynos — скоро». Анонс процессора состоится всего за два дня до презентации самих смартфонов линейки Galaxy S21 — 14 января.

Стоит отметить, что Samsung официально не разглашала название процессора, но инсайдеры говорят, что он будет именоваться Exynos 2100. Скорее всего, платформа будет построена по 5-нм техпроцессу. Предыдущий процессор Exynos 990 был сделан по 7-нм нормам и имел проблему с троттлингом.

Скорее всего, Exynos 2100 будет иметь устройство ядер 1+3+4. В составе платформы ожидается Cortex-X и Cortex-A.