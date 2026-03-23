Samsung объявила дату выхода новых недорогих смартфонов Galaxy A37 и A57

Опубликовано 23 марта 2026, 18:16
Samsung объявила дату выхода новых недорогих смартфонов Galaxy A37 и A57Два дня
Samsung назвала дату презентации новых смартфонов среднего класса — Galaxy A37 и Galaxy A57. Устройства представят 25 марта. Будет онлайн-трансляция. Хотя в рекламных материалах названия моделей прямо не указаны, “все признаки” указывают именно на эти новинки, пишут СМИ.
Оба смартфона получат экран диагональю 6,7 дюйма со 120 Гц. Также ожидается аккумулятор на 5000 мА·ч с быстрой зарядкой. Устройства будут работать на Android 16 с фирменной оболочкой.
Galaxy A57 станет более дорогой моделью и, по слухам, получит более производительный процессор. Galaxy A37 будет немного проще. Камеры у обеих моделей, скорее всего, останутся похожими: основной модуль на 50 МП, широкоугольный объектив и макрокамера.
Внешне смартфоны почти не изменятся.