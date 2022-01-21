Samsung объявила предзаказы на новейшие флагманские телефоны S22

Доступны для предзаказа будут не только смартфоны линейки Galaxy S22, но и планшет Galaxy Tab S8. Американские пользователи могут перейти по этой ссылке и указать свои данные, чтобы зарезервировать место в очереди предварительного заказа на одно из будущих устройств Samsung. Компания предоставляет таким пользователям кредит в размере $50 на покупку других продуктов Galaxy в период предварительного заказа. Кроме того, те, кто оставят заявку, получат новые гаджеты раньше, чем другие.

Samsung обещает и другие эксклюзивные предложения, как только устройства Galaxy S22 и Tab S8 станут доступны для предварительного заказа. СМИ пишут, что это случится уже завтра утром.