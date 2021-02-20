Samsung объявила скидки на смартфоны «для любимых»

В рамках акции Samsung Galaxy S21 Ultra получил скидку 9000 рублей.по промокоду «SALE». Другая модель — Galaxy S21+ продаётся со скидкой 7000 рублей. Такое же снижение цены получил стандартный Galaxy S21.

Акция распространяется и на планшеты. Galaxy Tab S7 LTE можно приобрести со скидкой 6490 рублей.

Что любопытно, на распродаже огромную скидку получил складной смартфон Galaxy Fold. Его можно купить за 100 990 рублей вместо 159 990. То есть скидка вышла в 59 000 рублей!

Скидки в 10 и 20 тысяч рублей доступны для предыдущих флагманских смартфонов Samsung. Все предложения можно посмотреть по этой ссылке.