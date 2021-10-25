Samsung объявила в России скидки на смартфоны и другие устройства

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Samsung объявила в России скидки на смартфоны и другие устройстваДо 1 ноября
Samsung объявила о распродаже «Неделя Samsung», посвящённой 30-летию с начала работы компании в России. Акция продлится с 25 октября по 1 ноября. В это время можно будет купить со скидками смартфоны, бытовую технику и телевизоры.
Так, во время распродажи можно будет купить смартфон Galaxy S21 5G c 256 ГБ памяти со скидкой 10 000 рублей — за 69 990 рублей. В подарок дадут наушники Galaxy Buds Live и зарядное устройство. 55-дюймовый QLED-телевизор The Frame получил скидку 23%. Стиральная машина EcoBubble предлагается со скидкой 15%.
При покупке раскладушки Galaxy Z Flip3 тоже в подарок идут наушники Galaxy Buds2. Наушники Galaxy Buds2 тоже предлагаются со скидкой — за 9990 рублей вместо 13 990.
Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.
Источник: Samsung