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Samsung объявила зимнюю распродажу смартфонов со скидками на флагманы
И не только
Samsung объявила зимнюю распродажу смартфонов в официальном российском онлайн-магазине. Со скидками продают флагманские смартфоны и не только.
Акция продлится до 09:00 по московскому времени 4 марта 2021 года. Samsung обещает скидки до 20 тысяч рублей по промокоду «SALE». В распродаже участвуют и новейшие смартфоны серии Galaxy S21. Например, базовую версию можно купить со скидкой 8,5 тысячи рублей за 71 490 рублей.
Также в рамках акции действует скидка и в 30 тысяч рублей. Она распространяется на дизайнерскую версию Samsung Galaxy Z Flip TB (Galaxy Z Flip Thom Browne Edition).
Участвуют в распродаже и среднебюджетные смартфоны, например Galaxy A71. Он получил скидку 3000 рублей.