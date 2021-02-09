Samsung объявила зимнюю распродажу смартфонов со скидками на флагманы

Акция продлится до 09:00 по московскому времени 4 марта 2021 года. Samsung обещает скидки до 20 тысяч рублей по промокоду «SALE». В распродаже участвуют и новейшие смартфоны серии Galaxy S21. Например, базовую версию можно купить со скидкой 8,5 тысячи рублей за 71 490 рублей.

Также в рамках акции действует скидка и в 30 тысяч рублей. Она распространяется на дизайнерскую версию Samsung Galaxy Z Flip TB (Galaxy Z Flip Thom Browne Edition).

Участвуют в распродаже и среднебюджетные смартфоны, например Galaxy A71. Он получил скидку 3000 рублей.