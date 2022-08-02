Samsung официально оформила на себя название «Гнусмас»

Впервые маскота — маленькое инопланетное существо — Samsung показала в рекламе Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. Теперь же мы узнали его название — G-nusmas.

Компания подала заявку на регистрацию товарного знака «G-nusmas» в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) в конце прошлого месяца. Неясно, знает ли Samsung об обидном прозвище «Гнусмас» или же это просто слово-перевёртыш (G-nusmas — Samsung наоборот с добавленным дефисом). В общем, интерпретаций тут может быть уйма. Возможно, на грядущем мероприятии Galaxy Unpacked 2022, которое состоится 10 августа, компания всё объяснит.