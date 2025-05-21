Samsung One UI 7 начал по умолчанию показывать уведомления в ограниченном виде

One UI 7 предлагает обновленный дизайн панели уведомлений, где по умолчанию уведомления отображаются в компактном виде. Однако, переключившись на «подробный» режим в настройках уведомлений, пользователи получают более информативное представление: каждое уведомление отображается с дополнительными деталями. Это особенно полезно для тех, кто активно пользуется мессенджерами или электронной почтой.

Обновление также включает вертикальную прокрутку в меню приложений, что делает навигацию более удобной, и улучшенные возможности кастомизации через модуль Home Up в приложении Good Lock.

Однако пользователи отмечают некоторые проблемы, такие как возможный повышенный расход батареи, который можно устранить очисткой кэша приложений.

One UI 7 уже доступно для устройств Galaxy S24 и S25, а скоро обновление получат и другие модели.