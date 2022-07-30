Samsung опровергла слухи о том, что прекратит выпускать фирменные процессоры для смартфонов

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Samsung опровергла слухи о том, что прекратит выпускать фирменные процессоры для смартфоновУ компании большие планы
Компания Samsung опровергла слухи о прекращении производства фирменных чипов Exynos. Ранее сообщалось, что компания откажется от этих процессоров в своих флагманских смартфонах, а впоследствии вообще остановит производство.
Samsung заявила, что все слухи ложны. Компания утверждает, что не прекратит производство Exynos и работает над повышением конкурентоспособности этого бренда. Samsung отметила, что надеется сотрудничать с другими похожими компаниями и заниматься разработками.
Также сообщается, что Samsung создаёт процессор премиум-класса специально для серии Galaxy S. Планируемая дата его выпуска — 2025 год.