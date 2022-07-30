Samsung опровергла слухи о том, что прекратит выпускать фирменные процессоры для смартфонов

Samsung заявила, что все слухи ложны. Компания утверждает, что не прекратит производство Exynos и работает над повышением конкурентоспособности этого бренда. Samsung отметила, что надеется сотрудничать с другими похожими компаниями и заниматься разработками.

Также сообщается, что Samsung создаёт процессор премиум-класса специально для серии Galaxy S. Планируемая дата его выпуска — 2025 год.