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Samsung оснастит Galaxy S11 уникальным датчиком камеры

Он будет распознавать жесты
На днях компания Samsung зарегистрировала новый товарный знак ISOCELL Motion, под которым будет выпускать уникальный датчик для камеры смартфонов. Этот сенсор, вероятно, сможет распознавать жесты и будет установлен в грядущий Galaxy S11.

То, что Samsung создаёт свои датчики изображения, не новость. Недавно компания представила сенсор ISOCELL Bright HMX с разрешением 108 Мп. Именно он будет использоваться в смартфоне Xiaomi Mi CC9 Pro.

Согласно документам, новый датчик ISOCELL Motion будет относиться к устройствам девятого класса, куда входят датчики динамического зрения (DVS), датчики обнаружения движения, датчики обнаружения объектов и датчики изображения для смартфонов и планшетов.

То есть ISOCELL Motion, скорее всего, сможет распознавать жесты пользователя для управления смартфоном. А также будет способен определять движение и в дальнейшем компенсировать размытие на фотографиях.

Сообщается, что датчик будет встроен в ожидаемый флагман Samsung Galaxy S11. Представить его должны в феврале следующего года.