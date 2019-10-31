Samsung оснастит Galaxy S11 уникальным датчиком камеры

То, что Samsung создаёт свои датчики изображения, не новость. Недавно компания представила сенсор ISOCELL Bright HMX с разрешением 108 Мп. Именно он будет использоваться в смартфоне Xiaomi Mi CC9 Pro.

Согласно документам, новый датчик ISOCELL Motion будет относиться к устройствам девятого класса, куда входят датчики динамического зрения (DVS), датчики обнаружения движения, датчики обнаружения объектов и датчики изображения для смартфонов и планшетов.

То есть ISOCELL Motion, скорее всего, сможет распознавать жесты пользователя для управления смартфоном. А также будет способен определять движение и в дальнейшем компенсировать размытие на фотографиях.

Сообщается, что датчик будет встроен в ожидаемый флагман Samsung Galaxy S11. Представить его должны в феврале следующего года.