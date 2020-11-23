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Samsung оснастит стилусами смартфоны Galaxy S и Galaxy Z
И избавится от линейки Note
В сети появилось очередное подтверждение слухам о том, что Samsung перестанет выпускать смартфоны линейки Galaxy Note. Источники сообщили, что компания оснастит стилусами устройства серий Galaxy S и Galaxy Z. Тогда потребность в отдельной линейке Note отпадает.
Об этом пишет южнокорейское издание Aju News. Источники утверждают, что Samsung не видит смысла в выпуске линейки смартфонов со стилусами, если поддержка S Pen и так будет добавлена в устройства других серий.
По информации Aju News, Galaxy S и Galaxy Z со стилусами выйдут уже в 2021 году. Среди них будет предполагаемый Galaxy Z Fold 3, анонс которого запланирован на июнь. В его корпусе должен быть слот для S Pen.