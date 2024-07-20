Samsung остановил поставки новейших Galaxy Buds 3 Pro

Это может привести к потенциальному недовольству пользователей и дорогостоящим отзывам, если не принять меры. В связи с этим Samsung проводит дополнительный всесторонний контроль качества, чтобы убедиться, что все устройства соответствуют стандартам, прежде чем они попадут к потребителям.

Первоначальная дата выхода 24 июля была перенесена, на сайте Samsung теперь указано 28 августа. Страницы на Amazon также были удалены. В заявлении Samsung, которым поделились Engadget и Android Authority, подчеркивается приверженность компании «стандартам высокого качества» и приносятся извинения за причиненные неудобства.