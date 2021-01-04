Samsung оставит слот для карт памяти только в самом дорогом варианте флагмана

Сегодня авторитетный инсайдер написал в Twitter, что модели S21 и S21+ не получат слот для карт MicroSD. А вот у самого дорогого представителя серии — S21 Ultra — слот будет. То есть Samsung хочет сделать такую привычную всем опцию премиальной фишкой.

Инсайдер уточнил, что получил эту информацию от двух разных источников, но официального подтверждения ей не было. Тем не менее, Roland Quandt дал сведениям 9 из 10 баллов доверия.

Также он отметил, что информация касается Европы. Как будут обстоять дела с Galaxy S21 в других регионах, пока неясно.