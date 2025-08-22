Samsung отдала предпочтение своим Exynos вместо Snapdragon в Galaxy S26: почему

Опубликовано 22 августа 2025, 14:151 мин.
Samsung отдала предпочтение своим Exynos вместо Snapdragon в Galaxy S26: почемуЭтому есть причина
Samsung отдала предпочтение своим Exynos вместо Snapdragon в Galaxy S26. Samsung, вероятно, будет использовать больше собственных процессоров в новой серии Galaxy S26, чтобы снизить расходы. Согласно южнокорейским СМИ, как минимум два смартфона линейки — Galaxy S26 Pro и S26 Edge (или S26 Air) — получат новый 2-нм чип Exynos 2600. Топовая модель S26 Ultra по-прежнему будет оснащаться Snapdragon 8 Elite 2.
Решение связано с ростом стоимости компонентов. В первой половине 2025 года расходы Samsung на закупку чипов увеличились на 29,2%, в основном из-за дорогих Snapdragon 8 Elite, используемых в Galaxy S25 и популярном Galaxy Z Fold 7, сообщают СМИ. Рост цен Qualcomm и повышение себестоимости 3-нм чипов TSMC создают дополнительное «давление» на маржу Samsung.
Использование собственного Exynos 2600, произведённого на заводах Samsung, позволит компании снизить затраты, при этом обеспечивая «конкурентную производительность». За что можно благодарить 10-ядерный CPU и улучшенную энергоэффективность.
