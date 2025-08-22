Samsung отдала предпочтение своим Exynos вместо Snapdragon в Galaxy S26: почему

Решение связано с ростом стоимости компонентов. В первой половине 2025 года расходы Samsung на закупку чипов увеличились на 29,2%, в основном из-за дорогих Snapdragon 8 Elite, используемых в Galaxy S25 и популярном Galaxy Z Fold 7, сообщают СМИ. Рост цен Qualcomm и повышение себестоимости 3-нм чипов TSMC создают дополнительное «давление» на маржу Samsung.

Использование собственного Exynos 2600, произведённого на заводах Samsung, позволит компании снизить затраты, при этом обеспечивая «конкурентную производительность». За что можно благодарить 10-ядерный CPU и улучшенную энергоэффективность.