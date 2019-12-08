Samsung «отдала» Xiaomi ухудшенную 108-Мп камеру

Как написал в Twitter блогер Ice universe, в грядущий Galaxy S11+ компания Samsung установит датчик разрешением 108 Мп и диагональю 1 / 1,3 дюйма. Однако это будет эксклюзивный кастомизированный сенсор, более качественный, чем стандартный ISOCELL Bright HMX. Да и стоимость его окажется выше.

Такой ход Samsung вполне понятен. Всё-таки смартфоны Galaxy S нового поколения должны показать прирост в фотовозможностях и получить конкурентное преимущество.

Напомним, анонс новинок ожидается по традиции в феврале 2020 года.