Samsung отказалась ремонтировать сломанный гибкий смартфон по гарантии. Пользователь поставил его в рамочку

Как заявил пользователь, он больше«никогда не купит другое устройство Samsung». Складной смартфон он решил приобрести после того, как посмотреть видео обзорщика. Изначально пользователь был вполне доволен устройством благодаря его уникальному дизайну и форм-фактору. Однако всего через три месяца случилась катастрофа.

Однажды мужчина достал телефон из кармана и заметил, что середина дисплея над шарниром стала чёрной. Кроме того, верхняя половина экрана перестала реагировать на прикосновения. Вскоре дисплей полностью вышел из строя. Пользователь утверждает, что никогда не ронял телефон и был аккуратен. Он сдал устройство в ремонт, рассчитывая, что его покроет гарантия.