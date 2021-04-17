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Samsung откажется от большого числа мегапикселей в камерах смартфонов
Вернётся к рациональному подходу
Инсайдер Ice Universe рассказал, что Samsung намерена перестать гнаться за количеством мегапикселей в камерах смартфонов. Компания сменит подход.
У Samsung уже есть смартфоны со 108-мегапиксельными камерами. И они, в частности Galaxy S21 Ultra, показали, что количество мегапикселей не даёт значительных преимуществ над конкурентами.
Известный инсайдер утверждает, что Samsung решила вернуться к рациональному подходу и перестать слепо гнаться за большими цифрами. Компания запланировала изменения по части датчиков изображений для смартфонов.
Приоритетом будет баланс между размером и разрешением. Соответствующим этому датчиком можно назвать Samsung ISOCELL GN2. Он предлагает формат 1/1.12 дюйма и 50 Мп. Судьба 200-мегапиксельного же датчика остаётся неизвестной.