Samsung откажется от большого числа мегапикселей в камерах смартфонов

У Samsung уже есть смартфоны со 108-мегапиксельными камерами. И они, в частности Galaxy S21 Ultra, показали, что количество мегапикселей не даёт значительных преимуществ над конкурентами.

Известный инсайдер утверждает, что Samsung решила вернуться к рациональному подходу и перестать слепо гнаться за большими цифрами. Компания запланировала изменения по части датчиков изображений для смартфонов.

Приоритетом будет баланс между размером и разрешением. Соответствующим этому датчиком можно назвать Samsung ISOCELL GN2. Он предлагает формат 1/1.12 дюйма и 50 Мп. Судьба 200-мегапиксельного же датчика остаётся неизвестной.