Samsung откажется от процессоров Snapdragon в европейской версии Galaxy S24

По информации известного инсайдера Ice Universe, европейская версия этих устройств будет работать на процессоре Exynos 2400. Это неудивительно, учитывая, что долгое время флагманы Galaxy S в Европе также были оснащены только процессорами Exynos.

Сообщается, что Exynos 2400 получит достаточно разнообразную конфигурацию ядер: одно ядро Cortex-X4 с максимальной частотой 3,16 ГГц, два ядра Cortex-A720 с частотой 2,9 ГГц, ещё три ядра Cortex-A720 с частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A520 с частотой 1,95 ГГц.

Вне Европы линейка Galaxy S24 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с аналогичной конфигурацией ядер. Это может вызвать волну споров среди пользователей о том, какая модификация смартфона лучше.

Отметим, что данная новость подтверждает появившиеся ранее слухи и даёт понимание о том, какие технологические решения Samsung примет в ближайшем будущем.