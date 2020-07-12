Samsung отложит презентацию нового гибкого смартфона

По информации Макса Вайнбаха (Max Winebach), Galaxy Z Fold 2 не будет представлен 5 августа. Дело в том, что программное обеспечение смартфона ещё не готово для запуска. Оно даже не близко к готовности.

Samsung может представить новинку в сентябре или вовсе в октябре. Сейчас устройство находится на стадии тестирования. Пока она не будет завершена, смартфон не презентуют.

Стоит отметить, что Galaxy Z Fold 2 — преемник первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Его запуск тоже сопровождался сложностями. После первых обзоров блогеров смартфон пришлось отозвать, чтобы решить проблему с экраном.