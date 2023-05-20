Samsung отменила планы по внедрению Microsoft Bing вместо Google в своих смартфонах

Хотя Samsung изначально считала, что переход на Bing не вызовет значительных проблем у пользователей, сейчас компания обеспокоена своими отношениями с Google и тем, как рынок воспримет этот шаг.

Причина первоначального интереса Samsung к Bing остается неясной, но, возможно, свою роль сыграли достижения Microsoft в области искусственного интеллекта. Однако в последнее время Google расширяет возможности своей поисковой системы за счет функций, основанных на том же искусственном интеллекте, включая наличие чат-бота Bard.

Но нельзя исключать того, что Bing станет поисковой системы по умолчанию в будущем.