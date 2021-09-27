Samsung отменит выход удешевлённого флагманского смартфона из-за дефицита чипов

Есть две причины, по которым Samsung может отказаться от устройства. Первая — глобальный дефицит чипов. Galaxy S21 FE должен был работать на процессоре Snapdragon 888. Компании уже пришлось изменить дизайн и дисплей телефона, чтобы удерживать его стоимость.

Вторая причина возможной отмены Galaxy S21 FE — высокие показатели продаж гибкого устройства Galaxy Z Flip 3. Сообщается, что продажи телефона превзошли все ожидания Samsung. В Galaxy Z Flip 3 также используется чип Snapdragon 888, поэтому компания намерена пожертвовать S21 FE ради гибкой раскладушки.