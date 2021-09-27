Samsung отменит выход удешевлённого флагманского смартфона из-за дефицита чипов

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Samsung отменит выход удешевлённого флагманского смартфона из-за дефицита чиповНикакого S21 FE
Несколько дней назад появились сообщения о том, что смартфон Samsung Galaxy S21 FE поступил в серийное производство. Однако вчера представитель компании заявил, что Samsung решила отменить онлайн-презентацию S21 FE, которая намечалась в середине октября. В компании в целом задумались, а не отменить ли запуск смартфона.
Есть две причины, по которым Samsung может отказаться от устройства. Первая — глобальный дефицит чипов. Galaxy S21 FE должен был работать на процессоре Snapdragon 888. Компании уже пришлось изменить дизайн и дисплей телефона, чтобы удерживать его стоимость.
Вторая причина возможной отмены Galaxy S21 FE — высокие показатели продаж гибкого устройства Galaxy Z Flip 3. Сообщается, что продажи телефона превзошли все ожидания Samsung. В Galaxy Z Flip 3 также используется чип Snapdragon 888, поэтому компания намерена пожертвовать S21 FE ради гибкой раскладушки.