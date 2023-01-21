Samsung отняла лидерство у Xiaomi в смартфонах в одной из крупнейших стран мира

Так, Xiaomi впервые за пять лет уступила Samsung Electronics и Vivo на индийском рынке. Согласно отчёту Canalys, 40-процентный спад поставок подвинул компанию на третье место. До этого она удерживала лидерство в течение 20 кварталов подряд.

Samsung отгрузила 6,7 млн ​​устройств за квартал, заняв первое место в Индии впервые с третьего квартала 2017 года. Vivo выросла на 13% за квартал, отгрузив в страну 6,4 млн устройств.