Samsung отняла лидерство у Xiaomi в смартфонах в одной из крупнейших стран мира

18:05, 21 января 2023
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Samsung отняла лидерство у Xiaomi в смартфонах в одной из крупнейших стран мираВ Индии
Стало известно, что поставки Xiaomi в Индии упали на 40% в годовом исчислении в четвёртом квартале после усиления правительственного контроля и рейда в офисах компании.
Фото: Unsplash
Так, Xiaomi впервые за пять лет уступила Samsung Electronics и Vivo на индийском рынке. Согласно отчёту Canalys, 40-процентный спад поставок подвинул компанию на третье место. До этого она удерживала лидерство в течение 20 кварталов подряд.
Samsung отгрузила 6,7 млн устройств за квартал, заняв первое место в Индии впервые с третьего квартала 2017 года. Vivo выросла на 13% за квартал, отгрузив в страну 6,4 млн устройств.