Samsung отправила в космос флагманские Galaxy S24 Ultra ради эпичных снимков на камеру смартфона

Снимки, сделанные на основную камеру, а также с 1x, 3x и 5x зумом, демонстрируют поразительные детали ландшафтов: от мегаполисов до каньонов и горных вершин.

Полет проходил в период с 25 по 31 января из разных локаций: Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Гранд-Каньона и гор Невады. Целью Samsung было «продемонстрировать возможности S24 Ultra в самых разных условиях», и, судя по результатам, миссия выполнена успешно.