Samsung отправила в космос флагманские Galaxy S24 Ultra ради эпичных снимков на камеру смартфона

Опубликовано 07 марта 2024, 08:13
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Samsung отправила в космос флагманские Galaxy S24 Ultra ради эпичных снимков на камеру смартфонаВыглядит впечатляюще!
Samsung не перестает удивлять: компания отправила флагманские смартфоны Galaxy S24 Ultra в стратосферу, чтобы сделать эпические снимки Земли.
Четыре смартфона, зафиксированные на легких карбоновых держателях, поднялись на высоту 36 576 метров, используя воздушные шары, наполненные водородом.
3D-платформа, управляемая бортовым компьютером, меняла ракурсы съемки, позволяя S24 Ultra запечатлеть красоту американского Запада с разных углов.
Снимки, сделанные на основную камеру, а также с 1x, 3x и 5x зумом, демонстрируют поразительные детали ландшафтов: от мегаполисов до каньонов и горных вершин.
Полет проходил в период с 25 по 31 января из разных локаций: Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Гранд-Каньона и гор Невады. Целью Samsung было «продемонстрировать возможности S24 Ultra в самых разных условиях», и, судя по результатам, миссия выполнена успешно.