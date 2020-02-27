Samsung ответила на критику камер в новых флагманах Galaxy S20

Журналисты заметили проблему с работой автофокуса. Процесс фокусировки то занимает слишком много времени, то и вовсе не происходит.

Компания отреагировала на критику в СМИ. Издание The Verge опубликовало официальное заявление Samsung. Представители компании не стали уточнять недостатки камеры смартфонов Galaxy S20. Они просто заявили, что постоянно занимаются улучшением новинки. Кроме того, в компании напомнили, что Galaxy S20 имеет «революционную» систему камер. При этом Samsung «постоянно работает над оптимизацией и улучшением производительности», а также собственно камер.

Напомним, у Galaxy S20 Ultra имеется 108-мегапиксельный датчик изображения и опция 100-кратного зума.